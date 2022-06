JEUDI DU PILORI – HAWAÏAN PISTOLEROS, 21 juillet 2022, .

Jeudi du Pilori – Jeudi 21 juillet

18h00 – GRATUIT

Réunis courant 2011 à l’initiative du guitariste Vassili Caillosse, un des rares pratiquants français de la «steel guitar», les Hawaiian Pistoleros sont des musiciens rennais et nantais d’horizons divers : tous jouent et ont joué dans de nombreuses formations de l’Ouest, allant du folk-rock (Santa Cruz, Bruno Green…) à la chanson (Monsieur Roux) jusqu’au spectacle de rue (Sergent Pépère…), et multiplient les collaborations croisées depuis plus de 10 ans, se forgeant ainsi une solide complicité musicale.

