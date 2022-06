JEUDI DU PILORI – CALYPZOO

2022-09-01 18:00:00 – 2022-09-01 Jeudi du Pilori – Jeudi 1er septembre

Calypzoo – GRATUIT

18h00 « Du calypso dans la plus pure tradition caribéenne! »

Depuis avril 2019, cette formation Tourangelle de cinq musiciens (Batterie, Claviers, Steel-Pan, Guitare, Iron et Chants) fait revivre au public l’ambiance surchauffée des clubs de Port-of-Spain, celle du Calypso, chanson traditionnelle de Trinidad & Tabago érigée en sport national. Jeudi du Pilori – Jeudi 1er septembre

