JEUDI DU PILORI – CACTUS CANDIES, 4 août 2022, .

JEUDI DU PILORI – CACTUS CANDIES



2022-08-04 – 2022-08-04

Jeudi du Pilori – Jeudi 4 août

Cactus Candies – GRATUIT

18h00

Il semblerait que cette team de choc Hillbilly-Rockabilly soit apparu à Nantes fin 2015 après avoir voyagé à bord de la DeLorean ! Deux guitares-chants, une contrebasse et une batterie : voilà la combinaison gagnante pour une musique roots et décontractée qui fleure bon le whisky frelaté & le bois du saloon !

En voiture Simone : Faren Young, Curtis Gordon, Buck Wheat, Carolina Cotton, Gene O Quin, Hank Williams, Rose Maddox et bien d’autres seront vos compagnons d’carriole !

Cette musique populaire du sud des Etats Unis nous replonge dans l’ambiance des bars Honkytonks, des radios et des shows de Nashville des années 40 & 50 !

Lil’lOu (Chant-guitare) / Jull Gretschy (chant-guitare) / Pascal Freyche (choeur-contrebasse) / Maxime Kermagoret (chant-drums).



Jeudi du Pilori – Jeudi 4 août

Cactus Candies – GRATUIT

18h00

Il semblerait que cette team de choc Hillbilly-Rockabilly soit apparu à Nantes fin 2015 après avoir voyagé à bord de la DeLorean ! Deux guitares-chants, une contrebasse et une batterie : voilà la combinaison gagnante pour une musique roots et décontractée qui fleure bon le whisky frelaté & le bois du saloon !

En voiture Simone : Faren Young, Curtis Gordon, Buck Wheat, Carolina Cotton, Gene O Quin, Hank Williams, Rose Maddox et bien d’autres seront vos compagnons d’carriole !

Cette musique populaire du sud des Etats Unis nous replonge dans l’ambiance des bars Honkytonks, des radios et des shows de Nashville des années 40 & 50 !

Lil’lOu (Chant-guitare) / Jull Gretschy (chant-guitare) / Pascal Freyche (choeur-contrebasse) / Maxime Kermagoret (chant-drums).



dernière mise à jour : 2022-06-20 par