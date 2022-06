JEUDI DU PILORI – BLUE LOOBSTER Le Croisic, 8 septembre 2022, Le Croisic.

JEUDI DU PILORI – BLUE LOOBSTER

6, rue Jules Ferry Le Croisic Loire-Atlantique

2022-09-08 18:00:00 – 2022-09-08

Le Croisic

Loire-Atlantique

Jeudi du Pilori – Jeudi 8 septembre

Blue Loobster – GRATUIT

18h00

Les Blue Lobsters est un groupe amateur croisicais créé en 2014 et composé de 8 musiciens et chanteurs:

– Pascale au Chant plus chœurs

– Christophe à l’Harmonica, au Chant et Chœurs

– Jean-Paul et Laurent aux Guitares, rejoints par Henry qui gère aussi la Régie-Son

– Cédric à la Batterie

– Jean-Baptiste à la Basse et Chœurs

– Régis au Saxo, Chant et Chœurs.

La particularité de leur répertoire est de pouvoir glisser dans leurs morceaux des partitions d’Harmonica et de Saxo, instruments à vent qui enrichissent leur registre par leur spécificité. C’est leur petite griffe personnelle.

Leurs objectifs sont de se produire une fois par mois localement en mode café-concert, avec des reprises de the Clash, Credence Clearwater, Chris Isaak, Dooby Brothers, Free, Joe Cocker, Bobby Hebb, Chris Stapleton, Amy Winehouse,the Commitments, Pink Floyd, Tina Turner et bien d’autres…

Du Rock, du Blues, des Balades, des airs entraînants qui donnent l’envie au public de sourire, de fredonner et celle de bouger voire de danser, c’est pour les Blue Lobsters un moment de partage musical et convivial pour leur plus grand plaisir.

Jeudi du Pilori – Jeudi 8 septembre

Blue Loobster – GRATUIT

18h00

Les Blue Lobsters est un groupe amateur croisicais créé en 2014 et composé de 8 musiciens et chanteurs:

– Pascale au Chant plus chœurs

– Christophe à l’Harmonica, au Chant et Chœurs

– Jean-Paul et Laurent aux Guitares, rejoints par Henry qui gère aussi la Régie-Son

– Cédric à la Batterie

– Jean-Baptiste à la Basse et Chœurs

– Régis au Saxo, Chant et Chœurs.

La particularité de leur répertoire est de pouvoir glisser dans leurs morceaux des partitions d’Harmonica et de Saxo, instruments à vent qui enrichissent leur registre par leur spécificité. C’est leur petite griffe personnelle.

Leurs objectifs sont de se produire une fois par mois localement en mode café-concert, avec des reprises de the Clash, Credence Clearwater, Chris Isaak, Dooby Brothers, Free, Joe Cocker, Bobby Hebb, Chris Stapleton, Amy Winehouse,the Commitments, Pink Floyd, Tina Turner et bien d’autres…

Du Rock, du Blues, des Balades, des airs entraînants qui donnent l’envie au public de sourire, de fredonner et celle de bouger voire de danser, c’est pour les Blue Lobsters un moment de partage musical et convivial pour leur plus grand plaisir.

Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-06-20 par