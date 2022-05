Jeudi d’été – Grooving

Jeudi d’été – Grooving, 28 juillet 2022, . Jeudi d’été – Grooving

2022-07-28 20:30:00 – 2022-07-28 23:00:00 EUR Les jeudis d’été sont des concerts gratuits qui se déroulent tous les jeudis sur les allées marines à Tartas. Cette semaine découvrez Grooving. Les jeudis d’été sont des concerts gratuits qui se déroulent tous les jeudis sur les allées marines à Tartas.

Cette semaine découvrez Grooving. Les jeudis d’été sont des concerts gratuits qui se déroulent tous les jeudis sur les allées marines à Tartas. Cette semaine découvrez Grooving. pixabay dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville