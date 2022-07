JEUDI D’ÉTÉ – BERGIN’4 TET Lézignan-Corbières Lézignan-Corbières Catégories d’évènement: Aude

Lézignan-Corbières

24 boulevard Marx Dormoy Lézignan-Corbières Aude

Aude Lézignan-Corbières Ces quatre musiciens partagent le même goût pour le jazz et la chanson française.

Pour rendre hommage à Boris Vian, ils ont élaboré ce spectacle qui vous embarque dans ses différentes passions et les grands moments de sa vie, la musique, les clubs de jazz, l’écriture, le cinéma… espace.gibert@orange.fr +33 4 68 27 30 32 https://www.wmaker.net/espacegibert/ Lézignan-Corbières

