JEUDI D’ÉTÉ – ALMA FLAMENCA

2022-08-04 21:30:00 – 2022-08-04 Lorenzo Ruiz aime déstabiliser son public par une entrée fracassante avant de tisser la toile dans laquelle il compte bien le capturer. Son «taconeo» est remarquable pas seulement par sa virtuosité mais aussi par sa musicalité.

Sauvage, Serena de Sousa laisse son public bouche bée, tant son énergie transcende la scène. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

