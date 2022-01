Jeudi des vacances : menez l’enquête Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jeudi des vacances : menez l’enquête Médiathèque-Espace Diderot, 17 février 2022, Rezé. 2022-02-17 Sur inscription sur place ou par téléphone Accueil dans le respect des conditions sanitaires du moment

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : oui Gratuit A partir de 8 ans Sur inscription sur place ou par téléphone Accueil dans le respect des conditions sanitaires du moment Une enquête grandeur nature animée par La sauce ludique A l’invitation du grand journaliste Ignace Bouillon, vous serez chargé de mener l’enquête en interrogeant les suspects répartis dans la médiathèque et en débusquant fausses-pistes et vrais indices. Faites appel à votre sens de la déduction et à votre esprit d’équipe pour retrouver le ou la coupable, l’arme du crime et le mobile ! Durée : 2h Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 http://www.mediatheque.reze.fr/

