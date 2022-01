Jeudi des vacances : jouez en tête à tête Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jeudi des vacances : jouez en tête à tête Médiathèque-Espace Diderot, 10 février 2022, Rezé. 2022-02-10 Entrée libre dans la limite des places disponibles entre 15h et 17h Accueil dans le respect des conditions sanitaires du moment

Gratuit : oui Gratuit A partir de 5 ans Entrée libre dans la limite des places disponibles entre 15h et 17h Accueil dans le respect des conditions sanitaires du moment En famille ou entre amis, testez votre mauvaise foi ou votre esprit d’équipe autour de jeux sélectionnés par des bibliothécaires parmi les jeux disponibles toute l’année en Galerie. Ce jeudi : venez essayer des jeux qui se jouent à deux, yeux dans les yeux ! Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400

