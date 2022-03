Jeudi des Fabriques : Trans’Art Int. – Amaan Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jeudi des Fabriques : Trans'Art Int. – Amaan Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 28 avril 2022, Nantes.

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui A partir de 12 ans Odyssée des temps modernes, Amaan est une fresque sociale et épique en 120 BPM qui sort des sentiers battus. Zola en version électro hip-hop, le duo en scène raconte l’histoire d’Amaan, femme de ménage, qui n’a pas le temps de rêver jusqu’au jour où sa vie ordinaire va déraper. L’éponge lui glisse des mains, la vitre se fissure, l’eau du seau tourbillonne et l’aspire. Elle plonge dans un autre monde. Julie Métairie brosse le portrait d’une guerrière ordinaire, qui échoue, touche le fond, se brise et se relève. Comme un feu intérieur, la danse et les mouvements fragmentés du krump réinvestissent le corps, pour mieux le réparer. Réel et fiction se mêlent pour offrir un récit puissant, une invitation à réveiller nos rêves au fond de l’eau. www.transart-int.com Fabrique Chantenay-Bellevue (La) adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

