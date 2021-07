Nantes Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Loire-Atlantique, Nantes Jeudi des Fabriques : Olga Dukhovnaya – Swan Lake solo Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jeudi des Fabriques : Olga Dukhovnaya – Swan Lake solo Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 16 septembre 2021, Nantes.

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui Tout public Avec « Swan Lake Solo », la danseuse et chorégraphe Olga Dukhovnaya se lance un pari un peu fou : celui d’interpréter seule sur scène l’ensemble des rôles du grand ballet « Le Lac des Cygnes » de Rudolf Nureyev. La pièce s’élabore en étroite collaboration avec le compositeur Anton Svetlichny. En plus de la danse, c’est aussi la musique de Tchaïkovski qui subira une réadaptation et une réinvention détaillée. Ils partiront de l’idée que la création du nouveau – même radicalement nouveau – recycle l’ancien. Avec comme seul décor un costume lumineux, Swan Lake Solo pourra apparaître dans n’importe quel contexte, sur un plateau de théâtre, une place publique ou un lieu désaffecté. Un projet à découvrir à la fabrique Bellevue-Chantenay ! Fabrique Chantenay-Bellevue (La) 30 Boulevard de la Liberté Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

