Jeudi des Fabriques : Mito Circus – Rembobinages Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 10 mars 2022, Nantes.

2022-03-10

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui A partir de 8 ans

D’abord les décors. Une île loin, très loin. Et une ferme, à deux pas. Puis une guerre, une vraie, une énorme, une planétaire, avec son Général, son Maréchal et toutes leurs armes et leurs états majors. Puis les personnages. Le peuple. Le peuple tout entier qui attend. Le peuple qui se cache, le peuple qui a faim, le peuple qui se soulève, le peuple qui se tait, le peuple qui dénonce, le peuple qui s’enfuit. Le peuple qui meurt et qui vit. Puis, deux hommes. L’un sur une île loin, très loin, l’autre près d’une ferme, à deux pas. Ils ont le même âge. Ils sont jeunes et le monde est à eux. Mais le monde ne veut pas d’eux. Alors ils s’en vont… Notre histoire est la leur. La Cie Mito Circus nous présentera, à l’occasion d’un Jeudi des Fabriques, sa nouvelle création Rembobinages, à la lisière du théâtre corporel et documentaire, du clown et de la marionnette.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabrique.nantes.fr/