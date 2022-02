Jeudi des Fabriques : Les Corbeaux Dynamite – Niviaq Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 3 mars 2022, Nantes.

2022-03-03

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui A partir de 10 ans

Épopée moderne, sensible et mystique dans le Groenland d’aujourd’hui Niviaq est née avec la mémoire des histoires anciennes. Entre la douceur du foyer et les écueils de la vie, elle parcourt un chemin initiatique dans le Groenland d’aujourd’hui. Elle sera amenée, à travers ses expériences, à se transformer, pour se rapprocher toujours un peu plus d’elle-même, de son peuple et de sa culture. « Niviaq est Groenlandaise. Son parcours nous parle du peuple Inuit et du Groenland moderne, mais aussi, il nous parle de nous. Du parcours du deuil, de notre passage à l’âge adulte, de la quête d’une identité, de nos histoires ancestrales et de leur place dans notre monde contemporain. » En résidence à la Fabrique Bellevue-Chantenay, les Corbeaux Dynamite nous invite à découvrir ce spectacle entre conte et théâtre d’ombre, qui raconte le parcours initiatique d’une jeune Inuit dans le Groenland d’aujourd’hui.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabrique.nantes.fr/