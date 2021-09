Jeudi des Fabriques : La Divine Bouchère – Monique, es-tu là ? Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 14 octobre 2021, Nantes.

2021-10-14

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui +12 ans

“Monique, es-tu là ?” est une célébration païenne et jubilatoire de nos « lesbianitudes ». Dans ce spectacle trois comédiennes lesbiennes se racontent. Elles sortent de leurs valises les objets et souvenirs qui ont jalonné leur histoire. Elles font se croiser leurs parcours à ceux de jeunes lesbiennes d’hier et d’aujourd’hui et rendent hommage à leurs « goudoudéesses ». Accompagnées par la musicienne Maclarnaque, elles sont les maîtresses de cérémonie de ce sacre lesbien qui convergera vers l’ouverture d’un dancefloor – manière intemporelle et païenne de communier. Créée en 2015 à Brest, la compagnie de théâtre contemporain La Divine Bouchère continue de creuser son sillon féministe, poétique et politique avec cette nouvelle création dont elle elle partagera des extraits à l’occasion d’un Jeudi des Fabriques. www.ladivinebouchere.wixsite.com/la-divine-bouchere __ Les Jeudis et sorties de Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. C’est aussi l’occasion pour les artistes de montrer leur travail, d’avoir un premier regard du public et de présenter leur travail aux professionnels. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité !

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabrique.nantes.fr/