Jeudi des Fabriques : Groupe Fluo – Nouage Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 13 janvier 2022, Nantes.

2022-01-13

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : non A partir de 5 ans

Comme un enfant, empiler des cailloux les uns sur les autres jusqu’à ce qu’ils vacillent et provoquent… Le départ magique d’une pierre qui se déplace toute seule. Le spectacle « Nouage » nous entraîne dans les curieuses pérégrinations d’un homme affairé qui, tout au long de son expédition, déplace, entasse, empile cailloux et rochers. Il les assemble avec des morceaux de bois et des ficelles. Il est occupé à construire quelque chose qui ne ressemble à rien de connu. Cet assemblage de déséquilibres frémissants aboutira, si tout va bien, à une grande machine fonctionnant à merveille, une étonnante machine à ne rien faire. Pour y arriver il va traverser bien des pays, dompter des dangers, dont la rencontre avec des pierres pas toujours coopératives. __Les Jeudis et sorties de Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. C’est aussi l’occasion pour les artistes de montrer leur travail, d’avoir un premier regard du public et de présenter leur travail aux professionnels. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité !

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://www.lesfabriques.nantes.fr