Jeudi des Fabriques : Cie des Petites Secousses – Drag Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 14 octobre 2021, Nantes.

2021-10-14

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui Tout public

DRAG, un spectacle qui milite pour le droit d’être soi. “Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de vouloir toujours plaire à tout le monde, de faire de son mieux pour rentrer dans des cases, de trouver le compromis acceptable entre soi et les autres. Je me suis rappelé mes rêves de gosse : devenir une star mondiale, devenir Madonna. J’ai appelé une amie maquilleuse. Je lui ai demandé de me transformer. Elle a peint ma bouche. Je me suis senti libre. C’est exactement ce que ce spectacle sera. Un espace de liberté. Il y aura de la musique Pop et de l’indé folk. Des paillettes, si ça veut. De la merde collée aux baskets s’il le faut. De l’impudeur aussi, beaucoup. Mais faut pas croire. Ce sera sincère. Des pieds jusqu’à la tête. Ce sera la fête.” En résidence dans le bar de la Fabrique Chantenay, la compagnie des Petites Secousses nous fera découvrir son tout nouveau spectacle. __ Les Jeudis et sorties de Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. C’est aussi l’occasion pour les artistes de montrer leur travail, d’avoir un premier regard du public et de présenter leur travail aux professionnels. Au programme : éclectisme, découvertes et échanges en toute convivialité !

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabrique.nantes.fr/