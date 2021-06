Jeudi des Fabriques : Cie À la Tombée des nues – Mauvaises filles Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Nantes.

2021-07-01

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Tout public

Elle pourrait s’appeler Marie, Camille, Victoire, Lili ou Virginie. Enfermée à 10 ou 17 ans, en 1844, en 1956 ou en 1980. Elle voudrait manger, courir, faire la noce, le mur, l’amour ou au moins le tour du jardin. Elle voudrait bien savoir ce qu’on lui reproche. Sur la base des archives exhumées des « Bons Pasteurs », refuges et centres d’observation et de rééducation d’État et avec l’appui des témoignages de femmes concernées, Mauvaises filles retrace l’histoire de l’enfermement de centaines de milliers de filles en France pendant plus de 150 ans. Raconter pour apprendre et ne pas oublier, rendre visibles les parallèles entre les anciennes et les nouvelles formes d’enfermements des filles et femmes, dommage d’une organisation systémique patriarcale puissante et destructrice. « Mauvaises filles, spectacle de théâtre documentaire » présente – par le prisme de la création artistique – l’expertise des archives de dossiers de filles enfermées en France du 19ème à nos jours et déchiffre la vision morale, les préjugés sexistes et les stéréotypes limitants qui conditionnent l’application de la loi, le monde médical et l’inconscient collectif.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) 30 Boulevard de la Liberté Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes