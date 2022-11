Jeudi des Fabriques : Barbara Zimmer – Vivace Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 24 novembre 2022, Nantes.

2022-11-24

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Tout public

Auteure-compositrice-interprète, Barbara Zimmer vous invite à assister à sa sortie de résidence de son projet « Vivace ». Accompagnée par Jérôme Navet-Cintract (bouzouki, chœurs, percussion, clarinette) et Benjamin Jarry (violoncelle), le groupe vous présentera son travail scénique. «Vivace» rend hommage à la vie, à l’amour, à l’enfance, à la créativité, au courage, à la confiance, au lâcher prise et à la résistance. «Vivace» parce que la vie continue et que nous possédons beaucoup plus de ressources en nous-mêmes que nous le pensons. «Vivace» parce que nous sommes toujours des humains et non des robots aseptisés. «Vivace» car il est encore temps de changer les choses et de sauver notre planète. «Vivace» parce que nous sommes toujours là et que chacun de nous mérite sa place dans la société. Vive la vie. Vivace…

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabrique.nantes.fr/