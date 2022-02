Conférence – Gauthier Aubert

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Parmi les nombreux documents conservés par les Archives de Rennes, ceux issus de la fiscalité de l’Ancien Régime sont particulièrement utiles pour les historiens. C’est ce que voudrait montrer cette conférence, qui s’emploiera à présenter quelques-unes de ces sources et l’usage que l’on peut en faire. Par-delà l’austérité des chiffres, la ville se découvre, fourmillante de noms et de métiers, dans toute sa diversité : grâce aux taxes levées en faveur de pauvres sous Louis XIII ou aux riches registres de capitation initiés par Louis XIV, on voit la bourgeoisie et la noblesse parlementaire s’affirmer dans les beaux quartiers et les plus modestes artisans s’entasser dans la basse ville inondable et dans les faubourgs. Grâce aux sources fiscales, on voit aussi comment la sociologie de la ville s’est reconfigurée après l’incendie de 1720, et, de manière plus fine, on peut aussi reconstituer les populations qui vivaient dans les immeubles, les unes dans les beaux appartements, les autres sous les combles, et ainsi donner une dimension humaine et sociale au patrimoine ancien de la ville.

Gauthier Aubert est professeur d’histoire moderne à l’université Rennes 2 Haute-Bretagne et membre de l’unité de recherche Tempora. Il a notamment publié, aux Presses universitaires de Rennes, avec Olivier Chaline, « Les Parlements de Louis XIV » (2010), « Les révoltes du papier timbré (1675). Essai d’histoire événementielle » (2014) et, tout dernièrement, avec Georges Provost « Rennes, 1720. L’incendie » (2020). Il a également co-dirigé, avec Alain Croix et Michel Denis, une « Histoire de Rennes » (PUR / Apogée, 2006, reed. 2010).