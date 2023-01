Jeudi découverte : les p’tits fous et le laser game La Lande-Patry La Lande-Patry La Lande-Patry Catégories d’Évènement: La Lande-Patry

Orne

Jeudi découverte : les p’tits fous et le laser game La Lande-Patry, 13 avril 2023, La Lande-Patry La Lande-Patry. Jeudi découverte : les p’tits fous et le laser game Z.A Les Josnets La Lande-Patry Orne

2023-04-13 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-13 18:30:00 18:30:00 La Lande-Patry

Orne La Lande-Patry Anna et son équipe vous font visiter ses 2 équipements de loisirs présents à La Lande Patry : Les p’tits fous, parc de jeux couvert de 650 m²réservé au moins de 12 ans et le Laser Box, 350 m² d’espace de jeu de pistolet laser pour les plus grands. L’occasion d’échanger avec l’équipe et de connaître les projets des propriétaires. Anna et son équipe vous font visiter ses 2 équipements de loisirs présents à La Lande Patry : Les p’tits fous, parc de jeux couvert de 650 m²réservé au moins de 12 ans et le Laser Box, 350 m² d’espace de jeu de pistolet laser pour les plus grands. L’occasion d’échanger avec l’équipe et de connaître les projets des propriétaires. La Lande-Patry

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: La Lande-Patry, Orne Autres Lieu La Lande-Patry Adresse Z.A Les Josnets La Lande-Patry Orne Ville La Lande-Patry La Lande-Patry lieuville La Lande-Patry Departement Orne

La Lande-Patry La Lande-Patry La Lande-Patry Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-lande-patry-la-lande-patry/

Jeudi découverte : les p’tits fous et le laser game La Lande-Patry 2023-04-13 was last modified: by Jeudi découverte : les p’tits fous et le laser game La Lande-Patry La Lande-Patry 13 avril 2023 La Lande-Patry La Lande-Patry Orne Orne Z.A Les Josnets La Lande-Patry Orne

La Lande-Patry La Lande-Patry Orne