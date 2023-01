Jeudi découverte : les collections oubliées du Musée Flers Flers Catégories d’Évènement: Flers

Jeudi découverte : les collections oubliées du Musée Flers, 15 juin 2023, Flers

2023-06-15 17:00:00 17:00:00 – 2023-06-15 18:30:00 18:30:00 Flers

Le Musée de Flers est rouvert depuis mai, mais toute la collection d'œuvres n'est pas visible pour le grand public. Accompagnée de Sarah, nous irons sous les toits découvrir la réserve du Musée de Flers et comprendre comment ses œuvres sont bichonnées et protégées. Une visite de la nouvelle exposition temporaire est également proposée.

