Jeudi découverte: Le gîte « Les chapelles » Montilly-sur-Noireau, jeudi 26 septembre 2024.

Jeudi découverte: Le gîte « Les chapelles » Montilly-sur-Noireau Orne

Au cœur de la Suisse Normande, le gîte des Chapelles classé 3 étoiles est un havre de paix. Dominique et Jean-Claude Sorel vous feront découvrir leur hébergement ainsi que leur passion: le potager en permaculture et le monde de l’apiculture.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-26 17:00:00

fin : 2024-09-26 18:30:00

lieu-dit Les Chapelles

Montilly-sur-Noireau 61100 Orne Normandie

