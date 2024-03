Jeudi de l’Histoire: climat, météorologie, phénomènes extrêmes Salle des fêtes de Tournoisis Tournoisis, jeudi 4 avril 2024.

Jeudi de l’Histoire: climat, météorologie, phénomènes extrêmes L’association « racines du Pays Loire Beauce « organise son 35è jeudi de l’histoire le 4 avril 2024 à la salle des fêtes de Tournoisis. Jeudi 4 avril, 09h00 Salle des fêtes de Tournoisis Entrée libre pour les conférences, inscription pour le repas de midi

Après un café d’accueil, à 9h, deux conférences seront données : « Une brève histoire du climat d’hier à demain » par Sylvain Huon (Enseignant-Chercheur Sorbonne Université) et « Le réchauffement climatique passé a transformé les milieux dans nos régions » par Anne Bridault (Directrice de recherche, CNRS Nanterre Université).

A partir de 14h15 : « Partage de témoignages et de documents autour des évènements météorologiques extrêmes ».

L’exposition réalisée par les Archives départementales du Loiret : « L’homme face aux risques dans le Loiret » sera présentée.

Entrée libre

12h30/14h00 : Repas convivial possible sur place sur inscription avant le 30 mars (prix 28 euros) auprès de l’association.

https://www.loirebeauce-encyclopedia.fr/

Salle des fêtes de Tournoisis Tournoisis 45310 Tournoisis 45310 Loiret Centre-Val de Loire

