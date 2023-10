Jeudi de l’actualité : penser les écoféminismes aujourd’hui Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Discussion autour des écoféminismes avec Fatima Ouassak et Élise Thiébaut

Le terme d’écoféminisme est utilisé la première fois par la féministe Françoise d’Eaubonne dans son livre Le féminisme ou la mort paru en 1974.

Les écoféminismes, regroupant des courants pluriels, sont à l’intersection de l’écologie et du féminisme et s’intéressent aux systèmes de domination des femmes par les hommes et d’exploitation de la terre et de ses ressources par les humains. Mais les écoféminismes sont plus que la rencontre de l’écologie et du féminisme et sont, pour reprendre les mots d’Élise Thiébaut « une invitation à repenser notre humanité hors du champ de la domination et de la marchandisation » (« Les écoféminsimes », Un texte à soi, n° 2, Le comptoir des mots, 2022).

Discussion avec Fatima Ouassak et Élise Thiébaut autour des écoféminismes, de leur diversité et de leurs points communs, des possibilités de réflexions et d’actions qu’ils offrent.

Fatima Ouassak est politologue, cofondatrice du Front de mères,

premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, et de

Verdragon, première Maison de l’écologie populaire en France, à

Bagnolet. Elle préside le réseau Classe/Genre/Race, qui lutte contre les

discriminations subies par les femmes descendantes de l’immigration

postcoloniale.

Elle est l’autrice de La puissance des mères : pour un nouveau sujet révolutionnaire et de Pour une écologie pirate : et nous serons libres, tous deux publiés par La Découverte, en 2020 et 2023.



Élise Thiébaut est autrice et journaliste. Elle collabore à la revue La Déferlante et dirige la newsletter et la collection écoféministe Nouvelles Lunes. Elle a écrit des essais, des nouvelles et des ouvrages destinés à la jeunesse, et aussi les panneaux qui, dans le métro, racontent l’histoire de Paris et des stations de métro.

Elle est notamment l’autrice de Ceci est mon sang : petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font et de Mes ancêtres les Gauloises : une autobiographie de la France, tous deux publiés par La Découverte en 2017 et 2019 ; elle a également publié L’amazone verte : le roman de Françoise d’Eaubonne (chez Charleston en 2021) et « Les écoféminsimes », Un texte à soi, n° 2 (chez Le comptoir des mots en 2022).

La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace

