Jeudi de l’actualité : L’hydrogène, énergie du futur ? Bibliothèque Germaine Tillion Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Le « vert », le « blanc » quel hydrogène sera l’énergie du futur ? ou pas… Rencontre avec Inès Bouacida et Patrice Geoffron.

L’hydrogène « vert » s’affirme depuis quelques années comme une solution prometteuse pour se rapprocher des objectifs des

Accords de Paris. Cette ressource, produite à partir de trois ingrédients

entièrement décarbonés – l’eau, le soleil et le vent – est perçue comme un

atout majeur dans la construction d’un avenir énergétique plus respectueux de

l’environnement.

Elle ouvre également de nouvelles perspectives sur le marché mondial de

l’énergie et représente un enjeu crucial dans la compétition technologique

entre les États. Ainsi, une vingtaine de pays dans le monde ont déjà dévoilé

leur plan pour développer l’hydrogène « vert ».

Mais comment le produit-on ? Est-ce bel et bien une ressource

propre ? Qu’en est-il de ses performances énergétiques ? Cette ressource

peut-elle véritablement se substituer aux énergies fossiles ? Où en sont

la France, et plus largement l’Europe, en la matière ?

L’hydrogène « blanc » est, lui, présent à l’état naturel. Pour l’heure il n’y a pas d’exploitation minière en cours sauf au Mali. En décembre 2023 un permis d’exploration autorisant une entreprise à chercher et étudier ce combustible a été délivré par le gouvernement français…

Inès Bouacida est

chercheuse à l’Institut du Développement Durable et des

Relations Internationales (IDDRI). Elle travaille sur la transition énergétique

en France et en Europe, notamment sur le rôle du gaz dans la décarbonation, le

futur des infrastructures gazières et le développement de l’hydrogène

Patrice Geoffron est professeur d’économie à

l’Université Paris Dauphine-PSL où il dirige le Centre de Géopolitique de l’Énergie et des Matières Premières (CGEMP). Il s’est spécialisé

dans l’évaluation économique des actions en faveur du climat, notamment

auprès d’entreprises industrielles ou d’opérateurs d’infrastructures. Il a

été membre de l’équipe d’experts qui a accompagné la Convention citoyenne pour le climat. Il est également coéditeur de la revue Economics

and Policy of Energy and the Environment et membre du comité de

rédaction de l’International Journal of Management and Network Economics.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

Contact :

geralt Pixabay