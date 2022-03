Jeudi de l’actualité : Les transfuges de classe Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Jeudi de l’actualité : Les transfuges de classe Médiathèque Jean-Pierre Melville, 19 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 19 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

“Transfuge de classe” : cette expression désigne une personne ayant changé radicalement de milieu social. Comment vit-on le passage d’une classe sociale à une autre, dont les codes sociaux sont très différents, dans une société où la reproduction sociale est la norme ? Dialogue entre Rose-Marie Lagrave, autrice de “Se ressaisir : Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe”, et Adrien Naselli, auteur de “Et tes parents, ils font quoi ?” Rose-Marie Lagrave est sociologue, directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Ses travaux portent sur la littérature paysanne, les agricultrices, et la fin du communisme dans les pays de l’Europe centrale. Elle a cofondé, en 2004, le master « Genre, politique et sexualités » de l’EHESS. Elle est l’autrice de Se ressaisir : Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe (La Découverte, 2021). Diplômé de l’École Normale Supérieure (ENS) et du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), Adrien Naselli est journaliste. Il est l’auteur de Et tes parents, ils font quoi ? (Lattès, 2021). Réservation obligatoire auprès de Bibliocité au 01 44 78 80 50 ou sur le site internet https://bibliocite.fr/evenements/ Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ Conférence

