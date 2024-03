Jeudi de l’actualité : La forteresse Europe Médiathèque Françoise Sagan Paris, jeudi 6 juin 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Une rencontre autour de la question de l’immigration en Europe

En collaboration avec le journal Courrier International, ce jeudi de l’actualité propose une rencontre axée autour de la question de l’immigration en Europe et du durcissement des politiques migratoires. Deux journalistes seront présents pour animer le débat et partager leurs expériences.

À propos

Louis Witter est un photojournaliste français qui couvre depuis des années

les crises migratoires en France et ailleurs. Il a beaucoup travaillé sur la

jungle de Calais et a publié un ouvrage à ce sujet intitulé La Battue au

Seuil.

Jon Henley est un journaliste britannique correspondant pour l’Europe du Gardian et basé à Paris. Fort de son expérience, il évoquera ce qu’il se passe ailleurs en Europe, et ce qu’il advient de l’autre

côté de la Manche, notamment de celles et ceux qui prennent la mer à Calais.

Informations pratiques

Séance le jeudi 06 juin de 19h à 21h

Réservation obligatoire

Courrier International

Courrier international est un hebdomadaire d’actualité créé en novembre 1990 qui propose à ses lecteurs une sélection du meilleur de la presse étrangère, traduit en français. Le contenu du journal et de son site Internet proviennent de plus de 1 500 sources du monde entier. Qu’il s’agisse de sites, journaux, blogs, à temporalité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, Courrier international sélectionne des sujets politiques, économiques, sociétaux mais aussi culturels, en restant à l’affût des nouvelles tendances. Grâce à l’apport de « la plus grande rédaction du monde », Courrier international suit l’actualité française et étrangère, cherche à l’anticiper et offre à ses lecteurs, par la confrontation des points de vue, une ouverture pertinente sur la complexité et la diversité du monde.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

