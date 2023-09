Jeudi de l’actu : comprendre le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) Bibliothèque Buffon Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Une conférence avec Sophie Szopa, chimiste de l’atmosphère et Franck Lecocq, spécialiste d’économie du changement climatique, pour nous informer sur le sixième rapport du GIEC, qui met en lumière des changements d’une ampleur inédite, mais également des objectifs concrets pour remplir nos objectifs climatiques, à condition d’une volonté politique pour les mettre en œuvre.

Comment sont établis les rapports du GIEC ?

Cet acronyme nous est désormais familier : le GIEC – Groupe d’Experts

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat – est composé de scientifiques du

monde entier, issus de différents domaines, des sciences de la nature aux

sciences politiques en passant par l’économie. Depuis plus de trente ans, cet

organisme publie des rapports sur les conséquences de l’activité humaine sur

Terre et sur l’évolution du dérèglement climatique. En mars dernier le GIEC

publiait son sixième rapport, qui mettait en lumière des changements d’une

ampleur inédite, mais également des objectifs concrets pour remplir nos

objectifs climatiques… à condition d’une volonté politique pour les mettre en

œuvre. Mais comment travaillent les spécialistes qui rédigent ces rapports ?

Comment portent-ils ces textes à la connaissance des gouvernements et autres

« décideurs » ? Pourquoi les scientifiques peinent-ils encore à

se faire entendre ? Est-il encore possible d’inverser la tendance ?

Franck Lecocq est spécialiste d’économie du changement climatique. Il

dirige le CIRED (Centre international de recherche sur l’environnement et le

développement) depuis 2012, après avoir été directeur adjoint du laboratoire

d’économie forestière de Nancy. Il est également l’un des principaux auteurs du

dernier rapport du GIEC et a coordonné l’équipe de rédaction du chapitre

consacré aux chemins d’atténuation du changement climatique.

Sophie Szopa est chimiste de l’atmosphère. Directrice de recherche

au CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives), elle

s’intéresse à l’évolution de la pollution atmosphérique mondiale depuis le

début de l’ère industrielle et à son influence sur le climat. Elle a participé

en tant qu’experte au dernier rapport du GIEC pour lequel elle a coordonné le

chapitre sur les polluants agissant sur le climat et contribué à la rédaction

du résumé pour décideurs de ce rapport ainsi qu’à son approbation par les

gouvernements.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33143552525

Photo by IISD/ENB | Anastasia Rodopoulou Franck Lecocq et Sophie Szopa