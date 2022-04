Jeudi de la Recherche : La nature en ville Laboratoire ESE,bât 362,fac des sciences Orsay Catégories d’évènement: Essonne

La nature en ville —————— ### par Emmanuelle Baudry ### Lab. Ecologie, Systématique et Evolution Si la ville est parfois perçue comme un lieu très artificiel où la nature n’a pas sa place, de nombreuses espèces sauvages, animales et végétales y sont pourtant présentes. Au cours d’une conférence suivie d’une promenade dans le campus de l’université à Orsay, Emmanuelle Baudry, enseignante-chercheuse, vous propose de discuter des espèces animales et végétales qui habitent nos villes. D’où viennent-elles ? Qu’est-ce que la présence d’espèces vivantes nous apporte ou nous coûte ? Quelle place leur accorder ? Comment les citadins et les citadines peuvent apprendre, comprendre et s’emparer de la question des espèces vivantes dans la ville ? **Inscription obligatoire :** [https://www.ville-gif.fr/8-9653/fiche/jeudi-de-la-recherche-la-nature-en-ville.htm](https://www.ville-gif.fr/8-9653/fiche/jeudi-de-la-recherche-la-nature-en-ville.htm) par Emmanuelle Baudry, ESE Laboratoire ESE,bât 362,fac des sciences Orsay Orsay Essonne

