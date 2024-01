Jeudi de la recherche de Lou Barreau à l’ISMO ISMO Orsay, jeudi 8 février 2024.

Jeudi de la recherche de Lou Barreau à l’ISMO Observer les mouvements des électrons et des molécules avec des flashs de lumière ultra-courts Jeudi 8 février, 18h00 ISMO sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T18:00:00+01:00 – 2024-02-08T20:00:00+01:00

Observer les mouvements des électrons et des molécules avec des flashs de lumière ultra-courts

un jeudi de la recherche en compagnie de Lou Barreau, enseignante-chercheuse à l’ISMO conférence suivie de la visite de l’expérience

Dans une molécule, les mouvements des atomes sont responsables de la formation et de la rupture de liaisons chimiques. Ces mouvements se produisent à une échelle de temps extrêmement brève, de l’ordre de la femtoseconde, soit le millionième de milliardième de seconde. Les dynamiques des électrons sont également responsables de nombreux phénomènes chimiques. Avec leur masse beaucoup plus faible que celle des noyaux, leurs mouvements sont d’autant plus rapides, de l’ordre de l’attoseconde (milliardième de milliardième de seconde !). Afin d’observer tous ces processus, les scientifiques utilisent des flashs de lumière ultra-courts et réalisent des “ultra-courts-métrages” moléculaires.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

https://www.ville-gif.fr/215/jeudis-de-la-recherche.htm?L=2

ISMO Bâtiment 520 598 Rue André Rivière Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-gif.fr/215/jeudis-de-la-recherche.htm?L=2 »}] [{« link »: « https://www.ville-gif.fr/215/jeudis-de-la-recherche.htm?L=2 »}]