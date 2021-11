Orsay Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) Essonne, Orsay Jeudi de la recherche à l’ISMO, Marie-Aline Martin Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Jeudi de la recherche à l’ISMO, Marie-Aline Martin Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), 9 décembre 2021, Orsay. Jeudi de la recherche à l’ISMO, Marie-Aline Martin

Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), le jeudi 9 décembre à 18:00

_Les « jeudis de la recherche » organisés depuis 2004 par le service COmmunication Médiation et PAtrimoine Scientiques (COMPAS) de la Faculté des sciences d’Orsay et le service culturel de Gif sur Yvette permettent au public de rencontrer un chercheur DANS son laboratoire (conférence et visite de sa salle d’expérience)_. À la recherche des molécules de l’espace, depuis le laboratoire ————————————————————— ### Marie-Aline Martin, ISMO La compréhension des phénomènes physiques et chimiques qui règnent dans l’Espace est intrinsèquement liée à un travail en tandem entre observations du milieu interstellaire et expériences au laboratoire. L’un des outils phare dans ce domaine est la détection d’espèces moléculaires : près de 250 types de molécules différentes, contenant de 2 à 70 atomes, ont à ce jour été identifiées dans le milieu interstellaire. À l’ISMO, les scientifiques caractérisent au laboratoire des molécules suspectées d’être présentes dans l’espace. Leurs données, sortes de cartes d’identités des espèces étudiées, permettent aux astrophysiciens de rechercher ces espèces dans le milieu interstellaire. Inscription obligatoire : [[https://www.ville-gif.fr/8-9645/fiche/jeudi-de-la-recherche-a-la-recherche-des-molecules-de-l-espace.htm](https://www.ville-gif.fr/8-9645/fiche/jeudi-de-la-recherche-a-la-recherche-des-molecules-de-l-espace.htm)](https://www.ville-gif.fr/8-9645/fiche/jeudi-de-la-recherche-a-la-recherche-des-molecules-de-l-espace.htm)

Gratuit sur inscription

À la recherche des molécules de l’espace, depuis le laboratoire Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) 598 rue André Rivière Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:00:00 2021-12-09T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) Adresse 598 rue André Rivière Ville Orsay lieuville Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) Orsay