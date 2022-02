Jeudi de la Paix : “UKRAINE : comment en est-on arrivé là et comment en sortir ? PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

**Jeudi de la Paix** ——————– Animé par l’Unversité Eurpéenne de la Paix de Brest (29) , membre du CIAN 29 , cette rencontre propose d’analyser la situation en Ukraine et d’envisager des solutions pour sortir de l’usage des armes. Tous les peuples aspirent à la paix, à bas les impérialismes qui les poussent à la guerre !

Entrée Libre

A partir d’une vidéo et de divers documents, nous discuterons des raisons de cette crise et des moyens de la résoudre. PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest 1 rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère

