Vous souhaitez rendre vos réunions / formations plus dynamiques, ludiques et interactives ? Nous vous proposons un atelier gratuit durant lequel Le Moulin Digital vous présentera des outils et des techniques pour créer de l’engagement, et favoriser la mémorisation et l’intégration des contenus !

Entrée libre sur inscription (nombre limité de places)

La Fabrique Espace entreprises Porte de DrômArdèche. 1305 route de la Valloire. Creux de la Thine. 26140 ALBON Albon Drôme

2021-09-30T18:30:00 2021-09-30T20:00:00

