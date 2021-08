Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle JEUDI DE LA CULTURE – VOUZUTETOR CHANTE BRASSENS Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

JEUDI DE LA CULTURE – VOUZUTETOR CHANTE BRASSENS 2021-09-02 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-02 21:30:00 21:30:00 Salle Maringer 10 rue Parmentier

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Trois bons petits diables plus vraiment à la fleur de l’âge ? Qu’importe, Christophe, Jean-Marc et Antoine savourent depuis toujours le plaisir d’être nourris au lait de l’oeuvre de Georges Brassens. Ces trois Nancéiens ont pris le parti de se placer dans le sillage de leur bon maître moustachu dont ils se détournent toutefois à la marge pour réinterpréter une large part de ses morceaux, nourris par leurs guitares et percussion. Les morceaux les plus célèbres, mais également les joyaux inédits ou méconnus, passent à la moulinette des rythmes variés de ce trio sélectionné jusqu’au festival ’22 v’là Georges’, à Sète, ville natale de Brassens s’il vous plaît. Vouzutetor lui rend un hommage qui aurait pu ressembler au moustachu sétois : celui d’artisans consciencieux du plaisir de savourer les bons mots et les mélodies intemporelles. A savourer sans modération. entrée gratuite sur réservation (06-26-60-45-43 ou philippe.mifsud@esseylesnancy.fr) en précisant votre nom et le nombre de place – masque obligatoire +33 3 54 50 20 70 ville d’Essey-les-Nancy dernière mise à jour : 2021-08-17 par DESTINATION NANCY

Salle Maringer 10 rue Parmentier