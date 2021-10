Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle JEUDI DE LA CULTURE – PILE OU FACE EN CONCERT Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

JEUDI DE LA CULTURE – PILE OU FACE EN CONCERT 2021-10-07 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-07 21:30:00 21:30:00 Salons du Haut Château 27 rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle C’est à la suite d’un lancer de pièce qu’est né le groupe « Pile ou face ».

C’est au cours de l’année 2017, une rencontre fortuite, inattendue mais fructueuse.

Lui, c’est Daniel, il aime la guitare depuis toujours, mais par-dessus tout il aime partager des moments de complicité et d’harmonie.

Elle, c’est Pascale, un tempérament de feu qui veut tout réussir mais aussi tout donner pour le plaisir des auditeurs.

Leur répertoire vogue du jazz au blues, du rock à la bossa nova. Les reprises revisitées se succèdent, de Clapton à Cyndi Lauper, en passant par Maurane, Diana Krall, Donna Summer, Cat Stevens, Gainsbourg, Queen …

La pièce en chutant n’a pas choisi son côté, qui est pile, qui est face, ce sera à vous de le définir. Entrée gratuite sur réservation (06-26-60-45-43 ou philippe.mifsud@esseylesnancy.fr) en précisant votre nom et le nombre de place – masque obligatoire philippe.mifsud@esseylesnancy.fr +33 3 54 50 20 70 dernière mise à jour : 2021-09-27 par

