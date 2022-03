JEUDI DE LA CULTURE – NATHAVOICE EN CONCERT Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

JEUDI DE LA CULTURE – NATHAVOICE EN CONCERT
Salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy

2022-04-07 20:00:00 – 21:30:00

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Nathalie Barthélémy chanteuse, compositrice et également Professeure d’Education Musicale sera ravie de vous présenter des chansons françaises issues du répertoire connu comme celui de JJ Goldman, Edith Piaf, Charles Aznavour, Florent Pagny ou même encore Patricia Kaas. C’est sous son nom d’artiste “Nathavoice” qu’elle présentera également ses propres compositions sur les thèmes de la vie quotidienne.

Son caractère joyeux et dynamique vous invitera à participer chaleureusement en fredonnant quelques airs célèbres ou en rythmant certaines chansons.

Une soirée qui vous donnera peut-être envie de découvrir un peu plus l’univers de Nathavoice ! Entrée gratuite sur réservation (06-26-60-45-43 ou philippe.mifsud@esseylesnancy.fr) en précisant votre nom et le nombre de place – +33 3 54 50 20 70 ville d’Essey-les-Nancy

