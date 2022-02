JEUDI DE LA CULTURE – L’IMPRESSION 3D AU SERVICE DE LA RÉPARATION DU CARTILAGE Essey-lès-Nancy, 3 mars 2022, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Le CNRS et l’Université de Lorraine vous proposent une conférence autour du thème : « L’impression 3D au service de la réparation du cartilage ». On pense à nos os, à nos muscles, à nos organes mais pense-t-on à nos cartilages ? Ils jouent un rôle essentiel d’amortisseur et de roulement à billes dans notre corps. Ils peuvent être abîmés pour différentes raisons, par exemple à cause de l’arthrose, ce qui génère des douleurs importantes. Il est primordial de développer de nouvelles stratégies pour le traitement des lésions du cartilage. L’essor de l’impression 3D ouvre de nouvelles opportunités en médecine personnalisée. C’est une approche révolutionnaire pour façonner des tissus et des organes à partir des cellules du patient. Cette technique va constituer une solution thérapeutique d’avenir adaptée à la production de cartilage articulaire. Astrid Pinzano et Didier Mainard développeront ce sujet au cours d’une conférence passionnante. Astrid Pinzano est directrice de recherche CNRS au laboratoire IMoPA (Ingéniérie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire). Ses recherches portent sur la Médecine régénératrice et les pathologies ostéoarticulaires. Didier Mainard est professeur de Chirurgie Orthopédique et Chef du Service de Chirurgie Orthopédique, Traumatologique et Arthroscopique au CHRU de Nancy.

+33 6 26 60 45 43 http://www.esseylesnancy.fr/

