JEUDI DE LA CULTURE LES ‘DYS’ QUOI DE NEUF EN 2024 ? Salle Maringer Essey-lès-Nancy, jeudi 14 mars 2024.

JEUDI DE LA CULTURE LES ‘DYS’ QUOI DE NEUF EN 2024 ? Salle Maringer Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Jeudi

Dans le cadre des jeudis de la culture, la ville d’Essey-lès-Nancy et l’Université de Lorraine proposent une conférence/débat.

Les troubles spécifiques des apprentissages touchent environ 5% des enfants d’âge scolaire, demandant donc aux parents, aux enseignants et aux professionnels de santé de prendre en compte leur fonctionnement particulier pour les accompagner au mieux dans les apprentissages et leur vie quotidienne.

La classification médicale a évolué, nous obligeant à porter un regard différent sur ces troubles du neurodéveloppement. Que deviennent aujourd’hui les dysphasiques , dyslexiques , dysorthographiques , dyscalculiques et dyspraxiques ? Comment les identifier, comment accompagner les familles sur le chemin du diagnostic et quelles aides spécifiques mettre en place pour répondre aux besoins de ces enfants ? Venez échanger avec l’équipe du Centre référent troubles du Langage et des Apprentissages de Nancy !

Centre référent troubles du Langage et des Apprentissages (CLAP, CHRU de Nancy Hôpital d’Enfants)Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14 19:30:00

Salle Maringer 10 rue Parmentier

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement JEUDI DE LA CULTURE LES ‘DYS’ QUOI DE NEUF EN 2024 ? Essey-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-02-16 par DESTINATION NANCY