JEUDI DE LA CULTURE – EVOCATION DE LA NUIT Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle

JEUDI DE LA CULTURE – EVOCATION DE LA NUIT Essey-lès-Nancy, 5 mai 2022, Essey-lès-Nancy. Salle Maringer 10 rue Parmentier

2022-05-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-05 19:30:00 19:30:00

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Projection du film « Evocation de la nuit » de Claudine BARBIER suivi d’un débat

Lors de ses études artistiques aux Arts décoratifs à Paris, Claudine Barbier-Kieffer fréquente assidument la cinémathèque qui, à cette époque, se trouvait à côté. Ancienne maquettiste pour des architectes, elle est une passionnée de peintures et de voyages. Elle aime découvrir de nouveaux pays et les faire découvrir ensuite par le biais de montage vidéos et photos. Après notamment, un exposé photos sur « l’habitat préhistorique », une projection débat sur ‘’Les grands cafés historiques en Europe’’. Claudine Barbier-Kieffer nous propose, dans le cadre des jeudis de la culture, un film sur le thème de la nuit. C’est une évocation poétique, musicale, picturale du passage de la lumière à l’obscurité, à travers la littérature, la peinture, la musique et le cinéma. On y découvre avec bonheur la richesse des témoignages sur cet événement : angoisse, tendresse, mystère, autant de sentiments générés par la nuit.

Salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy

