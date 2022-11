JEUDI DE LA CULTURE – ANGEL IN THE SKY Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle

JEUDI DE LA CULTURE – ANGEL IN THE SKY Essey-lès-Nancy, 1 décembre 2022, Essey-lès-Nancy. JEUDI DE LA CULTURE – ANGEL IN THE SKY

10 rue Parmentier Salle Maringer Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Salle Maringer 10 rue Parmentier

2022-12-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-01 21:30:00 21:30:00

Salle Maringer 10 rue Parmentier

Essey-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Ce groupe nancéien créé en 2018 par David Bonaventure et Angel Capaldi-Brunier revient à Maringer avec de nouvelles compositions pop rock. Leur univers est rythmé au son des guitares saturées associées aux claviers et la voix inimitable d’Angel. Les fans de Bowie à Queen se retrouveront à merveille dans ces influences où les mélodies mettent parfaitement en valeur les textes anglophones sombres, mélancoliques et actuels de l’auteur.

Retrouvez Angel in the sky sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQHOE2aTZA63ylcKJsn__QQ +33 3 54 50 20 70 ville d’Essey-les-Nancy

Salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Essey-lès-Nancy Adresse Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Salle Maringer 10 rue Parmentier Ville Essey-lès-Nancy lieuville Salle Maringer 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

JEUDI DE LA CULTURE – ANGEL IN THE SKY Essey-lès-Nancy 2022-12-01 was last modified: by JEUDI DE LA CULTURE – ANGEL IN THE SKY Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy 1 décembre 2022 10 rue Parmentier Salle Maringer Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle