Jeudi de la BD : Sophie Darcq Bibliothèque publique d’information Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre pour la rencontre. Atelier sur inscription, par mail pour l’atelier : nouvelle-generation@bpi.fr

En avril, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Sophie Darcq, autrice de « Hanbok » aux éditions L’Apocalypse. Sophie Darcq a reçu le prix spécial du jury au FIBD 2024 d’Angoulême pour Hanbok.

Sophie Darcq est à la fois une inconnue, puisque Hanbok est son premier livre, et quelqu’un qu’on ne présente plus dans le milieu de l’édition alternative ou dans la petite communauté d’autrices et d’auteurs d’Angoulême. Née coréenne en 1976, française d’adoption, Sophie Darcq décide de partir en Corée sur les traces de sa famille biologique, avec l’une de ses quatre sœurs. C’est cette histoire que raconte Hanbok, récit familial poignant, entre l’exorcisme et la nécessité de connaître ses racines. Commencé il y a une quinzaine d’années, Hanbok se démarque du flux de bandes dessinées autobiographiques actuel par le profond besoin de vérité qu’on y trouve et par le brio du dessin. Passant avec désinvolture d’un style réaliste époustouflant à une grammaire minimaliste, d’un registre épistolaire à une narration historique, Sophie Darcq maîtrise son sujet et le langage de la bande dessinée comme peu d’autrices publiant leur premier livre.

La rencontre sera suivie d’un atelier avec l’autrice.

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-sophie-darcq/

Sophie Darcq © Lisa Boghos – Couverture Hanbok © L’Apocalypse