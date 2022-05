Jeudi de la BD : Sara del Giudice Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 12 mai 2022

de 19h00 à 21h00

Entrée libre pour la rencontre dans la limite des places disponibles. Atelier sur inscription (10 places).

En mai, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Sara del Giudice, autrice de Derrière le rideau (Dargaud, 2022) ! “À la fin des années 1930, dans un village provençal, Yaël et sa petite sœur Émilie, croquent la vie à pleines dents. Malheureusement, leur vie va basculer lorsque leur mère meurt et que leur père se remarie quelques mois plus tard avec Ophélie. Pour les deux petites filles, jamais cette bêtasse ne pourrait remplacer leur maman adorée ! Pourtant, à mesure que Yaël grandit, la dure réalité de la guerre et des lois raciales antisémites vont la rattraper. La jeune fille prend douloureusement conscience de son identité et de sa religion.” Premier album de Sara del Giudice, Derrière le rideau plaira tout aussi bien aux grands qu’aux jeunes lecteurs grâce à son glossaire et son dossier historique final. Retrouvez l’entretien en juin dans notre podcast Le son BD, en partenariat avec Sonia Déchamps ! Programme : 19h : rencontre animée par la journaliste Sonia Déchamps

20h : atelier de dessin avec l’autrice (sur inscription) Cet événement s’inscrit dans le cadre des Jeudis de la BD, le cycle de rencontres mensuel d’auteurs et d’autrices de bande dessinée de la Bibliothèque publique d’information. Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-sara-del-giudice/ 0144784432 nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-sara-del-giudice/

