Jeudi de la BD : Matthieu Chiara Bibliothèque Publique D’information du Centre Pompidou Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Inscription par mail pour l’atelier :

nouvelle-generation@bpi.fr (10 places)

En février, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Matthieu Chiara, auteur de L’homme gêné (éditions L’Agrume, 2023).

Vincent, seul dans son appartement, se demande ce qu’il pourrait faire : lire, cuisiner, se promener, prendre un bain… Finalement, il préfère ne rien faire et procrastiner en observant un chat sur le rebord de sa fenêtre. Un jour, Julia, la nouvelle et jolie voisine, sonne à sa porte pour se présenter et lui offre un nouveau sujet pour occuper ses pensées. Mais elle engendre aussi une nouvelle difficulté pour Vincent : comme la séduire ? Quoi qu’il fasse, il se sent maladroit. Cela lui rappelle des moments de sa jeunesse, surtout la complicité avec cette petite fille qu’il n’avait pas osé embrasser… Finalement, il lui écrit, elle lui répond et l’invite à passer un week-end à la campagne chez sa cousine Brigitte…

Bibliothèque Publique D’information du Centre Pompidou Place George Pompidou 75004 Paris

Bpi