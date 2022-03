Jeudi de la BD : Mathilde Payen Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 14 avril 2022

En avril, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bibliothèque publique d’information reçoit Mathilde Payen, autrice de La fête est finie (à paraître chez Sarbacane en avril 2022) ! Après sa revisite en album jeunesse du conte des Musiciens de Brême (Les animaux de Palm Springs, L’Agrume, 2020 co-écrit avec Iris Pouy), Mathilde Payen nous livre sa première bande dessinée, mêlant différentes techniques de dessins et d’estampe, medium qu’elle affectionne tout particulièrement. Elle y raconte la confrontation d’une jeune femme fraichement diplômée des Beaux-Arts et débarquée à Paris avec une vie d’adulte pleine de déconvenues et de désillusions, bien loin de ses ambitions artistiques et de l’insouciance joyeuse de son adolescence. Bref, La fête est finie… vraiment ? Programme : 19h : rencontre animée par la journaliste Sonia Déchamps

20h : atelier de dessin avec l'autrice (sur inscription) La fête est finie de Mathilde Payen est à paraître le 6 avril 2022 aux éditions Sarbacane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des Jeudis de la BD, le cycle de rencontres mensuelles d'auteurs de bande dessinée de la Bibliothèque publique d'information.

