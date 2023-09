Jeudi de la BD : Maran Hrachyan Bibliothèque publique d’information Paris, 26 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 26 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre pour la rencontre, atelier sur inscription.

Inscription par mail pour l’atelier : nouvelle-generation@bpi.fr (10 places)

La Bibliothèque publique d’information organise une rencontre-atelier avec l’autrice Maran Hrachyan, dans le cadre des Jeudis de la BD, qui se déroulent un jeudi par mois à la Bpi.

Un polar féministe d’une troublante ambiguïté. Brune est une jeune parisienne qui croise souvent le regard des hommes se retournant sur son passage. Un soir, en rentrant de soirée, un copain lui propose de la déposer en voiture. Elle accepte. Que faire quand il devient insistant ? Brune n’a pas le temps de réfléchir quand elle se retrouve acculée. Prise au piège, elle ne sait pas comment s’en sortir… Ce sera le début d’une longue nuit d’angoisse. Avec un cadavre sur les bras, affolée, la jeune femme se retrouvera dans une course nocturne pour dissimuler le corps ce qui la précipitera dans un engrenage macabre. Des retournements de situations aussi inattendus qu’invraisemblables rythment ce récit puissant et engagé qui nous interpelle et ouvre le débat.

La rencontre sera suivie d’un atelier avec l’autrice.

Animée par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-maran-hrachyan/ contact.communication@bpi.fr

Couverture de Une nuit avec toi © Glénat / Portrait de Maran Hrachyan © LBD