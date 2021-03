Paris En ligne Paris Jeudi de la BD : Lucie Quéméner En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans une famille d’immigrés asiatiques, trois générations de femmes tentent chacune à leur manière de fuir le poids des traditions, abandonnant la protection du clan pour conquérir leur liberté. Ald, immigré asiatique et patriarche tyrannique, veille sur son clan avec autorité. Aussi, lorsque sa petite-fille aînée, Edda, annonce qu’elle veut être médecin plutôt que de travailler dans le restaurant familial, sa colère prend des proportions terribles. Bien décidée à s’émanciper, Edda entraîne alors ses sœurs Wilma, Isa et Etta dans un périple loin de chez elles. La route vers l’indépendance se fera-t-elle au prix de leur héritage culturel ? La première œuvre de Lucie Quéméner, inscrite dans la sélection officielle du Festival d’Angoulême 2021, est une des révélations BD les plus remarquables de l’année. **Avec** Lucie Quéméner, auteur de bande dessinée **Animé par** Sonia Déchamps, journaliste

Gratuit

Dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bibliothèque publique d’information reçoit Lucie Quéméner, autrice du Baume du tigre (Delcourt, 2020) et lauréate du Prix France Culture BD des étudiants. En ligne Centre Pompidou Paris Paris 3e Arrondissement

