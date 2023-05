Jeudi de la BD : Lola Halifa-Legrand et Yann le Bec Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: île de France

Dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi organise une rencontre avec Lola Halifa-Legrand et Yann le Bec. En mai, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Lola Halifa-Legrand et Yann le Bec, auteur·rices de L’ami, paru chez Dupuis, le 13 janvier 2023. Tomi, un jeune ado agacé par sa mère et par l’ennui, s’occupe en dessinant des filles nues. Son nouvel ami, Feliks, un garçon frimeur et aventureux, va le sortir de sa torpeur en l’invitant à l’aventure. Tomi va alors se lancer, poussé par son camarade, dans toutes les expérimentations jusqu’à, peut-être, commettre l’irréparable.

Lola Halifa-Legrand et Yann le Bec nous proposent un album sur une errance initiatique soutenue par un dessin puissant. La rencontre sera suivie d’un atelier avec les auteur·rices. Animé par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-lola-halifa-legrand-et-yann-le-bec/ contact.communication@bpi.fr

