Jeudi de la BD : Guillaume Trouillard Bibliothèque publique d’information Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 30 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Entrée libre pour la rencontre. Atelier sur inscription.

Inscription par mail pour l’atelier :

nouvelle-generation@bpi.fr (10 places)

La Bpi organise une rencontre-atelier avec l’auteur Guillaume Trouillard, dans le cadre des Jeudis de la BD, qui se déroulent un jeudi par mois à la Bpi.

En novembre, dans le cadre des Jeudis de la BD et en partenariat avec le festival SoBD 2023, la Bpi reçoit Guillaume Trouillard, auteur de Aquaviva et fondateur des Éditions de La Cerise.

Guillaume Trouillard fonde les Éditions de la Cerise en 2003, au sortir des Beaux-Arts d’Angoulême. Il y publiera entre autres Colibri (prix des lecteurs de libération 2008), La Saison des Flèches avec Samuel Stento (prix Fnac-Sinsentido 2010), Welcome, Inventaire pour l’enfant qui vient de naître et les Quatre détours de Song Jiang avec Alex Chauvel. En parallèle de son activité d’auteur, il dessine sur scène avec son frère Antoine et diverses formations de musiciens et danseurs. En 2016, Il réalise une fresque de 51 mètres sur l’histoire de l’humanité pour l’Espace Chemins-Bideak. En 2021, il rejoint les résidents de la Villa Médicis pour Aquaviva, un projet fleuve entamé en 2010.

La rencontre sera suivie d’un atelier avec l’auteur.

Animé par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice.

Retrouvez également Guillaume Trouillard sur le stand de la Cerise au festival SoBD. Une exposition sera consacrée à la série Aquaviva.

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-guillaume-trouillard/ contact.communication@bpi.fr

Couverture © Éditions de la Cerise – Portrait © Mélanie Gribinski