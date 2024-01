Jeudi de la BD : Edith Chambon Bibliothèque Publique D’information du Centre Pompidou Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Inscription par mail pour l’atelier :

nouvelle-generation@bpi.fr (10 places)

En mars, dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bpi reçoit Edith Chambon, autrice de Ma famille imaginaire aux éditions L’Agrume.

C’est l’histoire d’une femme d’une trentaine d’années qui, du jour au lendemain, se trouve terrorisée, tétanisée, clouée au sol. Quelque chose en elle s’est réveillé ou rompu, mais elle ne comprend ni quoi ni pourquoi… Alors sa mère se voit dans l’obligation de lui révéler certaines choses, longtemps tues et profondément enfouies. Et cette parole va, par effraction, balayer tout un imaginaire. La boîte de Pandore est ouverte.

Une famille imaginaire, c’est celle qu’on a toujours connue, mais qui ne sera plus jamais vraiment la même, dès lors qu’on en déterre les secrets… Une famille imaginaire, c’est celle qu’on pensait créer, jusqu’à ce qu’on réalise qu’elle n’était pas vraiment destinée à exister.

La rencontre sera suivie d’un atelier avec l’autrice Edith Chambon. Les participants pourront réaliser une planche de BD relatant un souvenir marquant ou une anecdote traitant de sexisme, ordinaire ou non.

Bibliothèque Publique D’information du Centre Pompidou Place George Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-edith-chambon/ nouvelle-generation@bpi.fr https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-edith-chambon/

