Jeudi c’est compliqué – w/ Selecter the Punisher Le Chapiteau, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Marseille.

Jeudi c’est compliqué – w/ Selecter the Punisher

Le Chapiteau, le jeudi 22 juillet à 18:00

Compliqué mais pas trop, le jeudi est toujours un jour de fête au Chapiteau ! Place au vinyle avec Selecter The Punisher ! LINE UP : SELECTER THE PUNISHER Pilier activiste de la scène groove, collectionneur de 45t Funk Soul, Selecter The Punisher se distingue par son éclectisme lorsqu’il joue et s’amuse à télescoper dans ses mixs du Hip Hop, avec Nu-Skool breakbeat, de l’Afrobeat, du Latin, et de la House… Avec ce cocktail sonore riche en percus et en groove, comment résister et ne pas taper du pied ? [http://myspace.com/selecterthepunisher](http://myspace.com/selecterthepunisher) Par respect pour le voisinage, le set s’arrête à 22h00. Le Chapiteau ferme à 00h00. Arrivez tôt si vous voulez kiffer le son ! — L’entrée est GRATUITE mais attention, LA JAUGE ÉTANT TRÈS LIMITÉE, il faudra réserver votre place RESERVATION OBLIGATOIRE ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/27p4bk4y](https://tinyurl.com/27p4bk4y) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 11 ans : – Certificat complet de vaccination (2 semaines après 2ème injection pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca // 4 semaines après Johnson & Johnson // 2 semaines après l’injection ) pour les personnes ayant eu le Covid – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T23:59:00